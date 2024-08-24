Подписал контракт: Убитый террористами в ИК-19 заключенный собирался на СВО

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Убитый террористами в волгоградской ИК-19 заключенный незадолго до смерти подписал контракт с Минобороны и должен был отправиться на СВО. ОБ этом сообщает телеграм-канал Baza 24 августа.
Как выяснилось, до приговора мужчину мобилизовали в сентябре 2022 года. На СВО он получил ранение и попал в госпиталь, после которого так и не вернулся в воинскую часть. Весной 2024 года 34-летнего мужчину приговорили к пяти годам за дезертирство.
Две недели назад заключенный решил вернуться на СВО, о чем рассказал матери во время телефонного звонка. Осужденный так и не успел отправиться на службу. Его убили заключенные террористы во время захвата заложников в колонии №19 в Волгограде 23 августа.
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Лия Мурадьян