Подписал контракт: Убитый террористами в ИК-19 заключенный собирался на СВО

В марте 2014 года десятилетняя Ксения Бокова из Новоалтайска возвращалась домой из школы в компании подруги. Их пути разошлись и девочки пошли разными дорогами. Навстречу Ксюше направлялся её отец, однако он так и не дождался встречи с дочерью. Найти девочку удалось лишь спустя семь лет. О том, что произошло со школьницей расскажет редакция «Радио 1».