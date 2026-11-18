В Бурятии три человека погибли при провале автомобиля под лёд озера Бусани
Три тела мужчин обнаружили в автомобиле, который провалился под лёд озера Бусани возле села Уакит Баунтовского эвенкийского района. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Республике Бурятия.
По предварительным сведениям, утром 17 ноября два жителя села Уакит и гостивший у них мужчина из Читы поехали на автомобиле на рыбалку по неокрепшему льду озера Бусани. На глубине около 2,5 метров машина провалилась и ушла под воду. Люди, находившиеся внутри, погибли.
На следующее утро местные жители обнаружили автомобиль. Они частично подняли машину на поверхность и извлекли из неё тела погибших. В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства происшествия.
До этого сообщалось о трагедии под Хабаровском. Там два маленьких брата провалились под лёд и погибли.
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