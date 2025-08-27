Звезда «‎Склифосовского» и «‎Полицейского с Рублёвки» обвинён в избиении матери

27 августа 2025, 09:54

Актёр Яков Левда обвинён в избиении матери и отправлен под домашний арест

Актёр Яков Левда, известный по ролям в сериалах «Склифосовский», «ГДР» и «Полицейский с Рублёвки», оказался в центре скандала после обвинений в избиении своей матери.





По информации Telegram-канала «‎Mash», инцидент произошёл в их квартире, что привело к решению суда о назначении ему домашнего ареста. Соседи артиста описывают его как агрессивного человека, страдающего от алкогольной зависимости. Они утверждают, что Левда часто устраивает скандалы во дворе и проявляет агрессию по отношению к окружающим. Кроме того, жильцы дома и зоозащитники сообщают о трагических случаях с животными: по их словам, несколько собак погибли при загадочных обстоятельствах, связанных с актёром. Один из щенков таксы получил серьёзные ожоги и скончался, а другой умер после укола, сделанного самим Левдой.





«Да, с мамой у нас произошёл конфликт, я её ударил — но не так, как всё подают. А животных я очень люблю и никогда не мучил. Первая собака болела, второй сделали укол, после которого она умерла. То, что я выпиваю, связано не с алкоголизмом, а с тем, что у меня творческий кризис: под домашним арестом, съёмки сорваны, новых ролей нет. Мне тяжело», — пояснил актер.