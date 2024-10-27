Силы ПВО России сбили семь беспилотников ВСУ

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Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили семь беспилотников над территорией России, сообщается в Telegram-канале Министерства обороны РФ.
По данным ведомства, украинские военные пытались атаковать объекты на территории России в период с 20:20 до 22:50 по московскому времени в воскресенье, 27 октября.
Ранее стало известно, что средства ПВО сбили 26 БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией России, в частности, над Брянской, Белгородской и Курской областях.
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«Четыре украинских БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, два – над территорией Брянской области и один – над территорией Воронежской области», – отмечается в сообщении.
Ранее стало известно, что средства ПВО сбили 26 БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией России, в частности, над Брянской, Белгородской и Курской областях.
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Александр Климов