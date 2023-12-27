Силы ПВО сбили беспилотник над Ростовской областью

Фото: сайт Минобороны РФ
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что над территорией региона ПВО сбила беспилотник.
«Ночью 27 декабря над территорией Ростовской области силами ПВО сбит беспилотник. Последствия на земле уточняются», — написал глава региона в своём Телеграм-канале.
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
Читайте также:
В Ейске слышны взрывы, предварительно – работают системы ПВО
На улицах Феодосии нашли обломки повреждённого при атаке корабля «Новочеркасск»
«Страна» сообщила о взрывах в Одессе
Диана Аванесян