В Ейске слышны взрывы, предварительно – работают системы ПВО

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Очевидцы сообщают о звуках взрывов над городом Ейск, видео со вспышками в небе публикует Telegram-канал SHOT.
Что произошло в городе - пока что остаётся неизвестным. Однако, по предварительной информации, в Ейске сработали системы противовоздушной обороны.
Город Ейск расположен на берегу Азовского моря в Краснодарском крае.
Напомним, минувшей ночью Вооружённые силы Украины атаковали крымский город Феодосия. По словам главы республики Крым Сергея Аксёнова, в результате атаки погиб один человек, двое пострадали. Повреждения получили шесть строений.
Информацию об атаке подтвердили и в Министерстве обороны РФ. Там также рассказали о повреждении российского десантного корабля «Новочеркасск».
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Город Ейск расположен на берегу Азовского моря в Краснодарском крае.
Информацию об атаке подтвердили и в Министерстве обороны РФ. Там также рассказали о повреждении российского десантного корабля «Новочеркасск».
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Евгения Парфентьева