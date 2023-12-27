«Страна» сообщила о взрывах в Одессе

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Серия взрывов раздалась в Одессе и на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области. В регионах объявили воздушную тревогу, сообщает украинское издание «Страна».
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.
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