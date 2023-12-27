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«Страна» сообщила о взрывах в Одессе

27 декабря 2023, 01:09
Фото: iStock/Elena_Shcherbak

Фото: iStock/Elena_Shcherbak

Серия взрывов раздалась в Одессе и на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области. В регионах объявили воздушную тревогу, сообщает украинское издание «Страна».

Какие-либо иные подробности не приводятся. Издание «Думская» сообщало о работе систем ПВО в области.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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#украина
#воздушная тревога
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«Мы — есть, ДРГ — нет»: Охлобыстин рассказал, как попал под обстрел в зоне СВО
Mash: Иван Охлобыстин рассказал, как попал под обстрел в зоне СВО
27 декабря 2023, 00:27

Фото: iStock/Mr-Tigga

Российский актёр Иван Охлобыстин впервые рассказал о том, как попал под обстрел в зоне СВО и получил ранение. Об этом пишет Телеграм-канал Mash.
По словам актёра, это случилось на Николаевском направлении фронта. Когда прогремели взрывы, шрапнель задела бронежилет и молитвослов, который он вёз с собой в качестве подарка.

«Так получилось, что мы напоролись на ДРГ. И, ну, мы — есть, ДРГ — нет. И правда, вот, прилетело. Спас-то броник, собственно говоря, который я много месяцев не надевал», — сказал Охлобыстин во время предновогоднего мероприятия «Народного фронта».



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#украина
#актёр
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В Германии арестовали гражданина Таджикистана из-за угрозы нападения на собор
26 декабря 2023, 23:45

Фото: iStock/picturesd

В Германии по делу о подготовке нападения на Кёльнский собор арестовали ещё одного гражданина Таджикистана. Об этом пишет РИА Новости.
«В связи с расследованием угрозы для Кёльнского собора полиция Кёльна провела в канун Рождества обыск в квартире Везеле силами специальных подразделений и задержала пять человек. Четверо из них были отпущены, но в целях безопасности оперативники взяли под стражу 30-летнего таджика, в отношении которого были сведения, относящиеся к государственной безопасности», — цитирует агентство сообщение полиции города.

Уточняется, что окружной суд города Оберхаузен поместил задержанного под стражу до 7 января.

Во вторник, 26 декабря, на фоне угрозы террористической атаки со стороны исламистов Кёльнский собор закрыли для туристов. По информации Bild, силы безопасности в ФРГ и Австрии провели операцию против исламистов, подготавливающих террористические нападения в рождественские праздники, включая и Кёльнский собор, где полиция провела обыск на наличие опасных предметов. В Вене арестовали несколько человек, ещё один человек был арестован федеральной земле Саар на западе Германии. Уточняется, что задержанные являются гражданами Таджикистана, сотрудничавшими с террористической группировкой «Исламское государство»* «Вилаят Хорасан»**.

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В Татарстане завели уголовное дело после убийства матери бойца СВО


*Запрещенная в России террористическая организация

**Филиала запрещенной в РФ международной террористической организации «Исламское государство»*
#полиция
#уголовное фрг
#арест
#террористы
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В Татарстане завели уголовное дело после убийства матери бойца СВО
СК: В Татарстане завели уголовное дело после убийства матери бойца СВО
26 декабря 2023, 23:32

Фото: сайт СК РФ

В Татарстане возбуждено уголовное дело по факту убийства матери участника СВО. О ходе расследования будет доложено главе СК РФ Александру Бастрыкину, сообщает ведомство в официальном Телеграм-канале.
«Следственными органами возбуждено и расследуется уголовное дело по факту убийства 46-летней местной жительницы (статья 105 УК РФ — убийство)», — говорится в публикации.

Уточняется, что в розыск объявлены двое граждан Узбекистана 1986 и 2001 годов рождения.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления предоставить доклад об установленных обстоятельствах и ходе расследования.

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#бастрыкин
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На улицах Феодосии нашли обломки повреждённого при атаке корабля «Новочеркасск»
26 декабря 2023, 23:18

Фото: iStock/amarinchenko

На улицах Феодосии обнаружили обломки большого десантного корабля (БДК) «Новочеркасск», повреждённого при атаке со стороны ВСУ. Об этом сообщает телеканал «Вести Крым».
На опубликованных кадрах видно фрагмент металлоконструкции, который торчит из газона возле продуктового магазина. По словам корреспондента, в окрестностях порта обнаружено множество элементов корпуса корабля.

Элемент обшивки корабля, продемонстрированный на видео, почти на метр вошёл в землю. Кроме того, в жилых домах, расположенных неподалеку, выбило окна.

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#корабль
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#крым
#атака
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«Ъ»: В Москве заочно арестован бывший начальник ГСУ СКР Довгий
26 декабря 2023, 23:14

Фото: iStock/artisteer

Басманный районный суд 26 декабря заочно арестовал экс-руководителя главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) РФ Дмитрия Довгия, который подозревается в мошенничестве в особо крупном размере (части 3 и 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Срок ареста будет отсчитываться с момента задержания или экстрадиции Довгия, который сейчас, согласно данным СМИ, находится в Израиле.

В 2009 году Дмитрий Довгий был приговорен к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в размере 800 тыс. рублей за получение крупной взятки на сумму 750 тыс. евро. Довгий в свое время курировал дела по убийству журналистки Анны Политковской, замминистра финансов Сергея Сторчака, вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна.

В 2014 году он условно-досрочно вышел на свободу и стал адвокатом — в том числе был защитником бывшего хабаровского губернатора Сергея Фургала. В ноябре 2023 года стало известно о возбуждении нового уголовного дела в отношении Довгия, к тому времени объявленного в международный розыск.

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#адвокат
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Хуситы в Йемене заявили, что обстреляли контейнеровоз в Красном море
26 декабря 2023, 22:59

Фото: iStock/Mltz

Хуситское движение «Ансар Алла», правящее на севере Йемена, взяло на себя ответственность за обстрел в Красном море контейнеровоза MSC United под флагом Либерии. Об этом пишет РИА Новости.
«Вооруженные силы «Ансар Алла» поразили противокорабельными ракетами судно MSC United, которое отказалось свернуть с намеченного курса после трехкратных предупреждений», — сообщил представитель ВС хуситов Яхья.

Он подчеркнул, что хуситы не нарушали движения судов в Красном море, так как их действия направлены исключительно на корабли, которые имеют непосредственное отношение к Израилю.

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#ракеты
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В Екатеринбурге при пожаре в сауне торгового центра пострадал ребёнок
26 декабря 2023, 22:17

Фото: iStock/sarawutk

В торговом центре Екатеринбурга загорелась сауна, в результате чего пострадала девочка-подросток, об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области.
По информации ведомства, возгорание произошло 26 декабря в фитнес-клубе, расположенном в торговом центре «Парк Хаус». Находившаяся в момент пожара в сауне 13-летняя девочка надышалась продуктами горения.

«В настоящее время она (пострадавшая) обследуется в учреждении здравоохранения», — прокомментировали ситуацию в «КП-Екатеринбург» со ссылкой на надзорное ведомство региона.

Сообщается, что из горящего ТЦ успешно эвакуировали 150 человек, в том числе 15 детей. В настоящий момент устанавливаются причины возгорания.

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В Чувашии КамАЗ насмерть сбил десятилетнюю девочку
26 декабря 2023, 21:56

Фото: iStock/Steven White

В Чувашии десятилетняя девочка погибла под колёсами КамАЗа, об этом сообщили в региональном МВД.
По информации ведомства, трагедия произошла 26 декабря около 15 часов дня в посёлке Урмары на улице Заводской.

Грузовой автомобиль отъезжал от предприятия и совершил наезд на десятилетнюю девочку. От полученных травм школьница скончалась на месте происшествия.

Отмечается, что 53-летний водитель КамАЗа был трезв, однако, выяснилось, что у него отсутствовало страховое свидетельство.

В Telegram-канале министерства внутренних дел республики уточнили, что продолжают устанавливать обстоятельства гибели несовершеннолетней.

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В Орехово-Зуеве видеокамера «Безопасного региона» помогла задержать вандалов
26 декабря 2023, 21:53

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Орехово-Зуеве камера «Безопасного региона» помогла найти и задержать вандалов. Об этом рассказал руководитель Главного управление региональной безопасности Московской области в ранге министра Кирилл Карасёв.
Подростки взорвали урну у пешеходного моста и убежали. Просмотрев записи камер, полицейские установили виновников и отследили место их проживания. Теперь ученикам девятого класса предстоит общение с правоохранителями, а родителям, скорее всего, придётся возместить ущерб городскому округу.
«Система «Безопасный регион» работает в муниципалитете с 2016 года. За безопасностью в Орехово-Зуеве следят 2 758 видеокамер. Систему активно используют сотрудники правоохранительных органов для выявления правонарушителей и привлечения их к ответственности», – отметил Карасёв.
Он напомнил, что, если несовершеннолетний причиняет ущерб имуществу, материальную ответственность несут его родители.

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