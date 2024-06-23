Силы ПВО сбили девять беспилотников ВСУ над российским регионом

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Силы противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны РФ уничтожили еще девять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Брянской областью в ночь на 23 июня, сообщил глава российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«Пострадавших и разрушений нет», – написал губернатор.
Он уточнил, что над территорией Дубровского района были сбиты четыре дрона, а над Брянским – еще два беспилотника. Остальные дроны были поодиночке ликвидированы над Клинцовским районом, Новозыбовским и Стародубским муниципалитетами.
Ранее над Брянской области за час было сбито 12 украинских беспилотников. Сообщения о пострадавших не поступали.
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Александр Климов