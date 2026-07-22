Сильный пожар охватил историческое здание в центре Москвы
В центре Москвы огонь охватил помещение в жилом доме, который имеет статус объекта культурного наследия. Об этом пишет Телеграм-канал SHOT.
Возгорание началось в четырёхкомнатной квартире на 11‑м этаже на улице Гончарная. Местные жители рассказали, что жильё было сильно захламлено. Ещё около 20 минут назад из окон виднелись языки пламени, теперь из квартиры валит густой дым.
Спасатели эвакуировали часть жильцов. На месте происшествия работают пожарные расчёты и несколько бригад скорой помощи. Минимум один человек пострадал при ЧП, его доставили в ближайшую больницу.
Историческое здание построили по заказу Министерства обороны СССР, а в 2019 году его включили в реестр объектов культурного наследия Москвы. Стоимость квартир в этом доме достигает примерно 69 миллионов рублей.
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