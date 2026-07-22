Москвич пытался забить молотком 68-летнего отца
В Москве суд заключил под стражу 43-летнего мужчину по делу о нападении на своего отца. Подробности приводит ГСУ СК России по городу.
Следствие установило, что вечером 18 июля в квартире на Чертановской улице между родственниками вспыхнул конфликт.
В ходе ссоры сын, который находился в состоянии алкогольного опьянения, нанёс 68-летнему отцу несколько ударов молотком по голове. Нападение прервала жена пострадавшего: она вызвала бригаду скорой помощи, и медики госпитализировали мужчину с тяжёлыми травмами.
Правоохранители задержали подозреваемого и предъявили ему обвинение. Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал для фигуранта меру пресечения в виде содержания под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.
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