Москвич пытался забить молотком 68-летнего отца

22 июля 2026, 22:20

Суд в Москве арестовал мужчину по делу об ударах молотком по отцу

Фото: Istock/Sergei Chuyko

В Москве суд заключил под стражу 43-летнего мужчину по делу о нападении на своего отца. Подробности приводит ГСУ СК России по городу.