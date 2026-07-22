В Волгограде врачи оставили в теле ребёнка-инвалида резинку во время операции
В Волгограде семья ребёнка-инвалида подала иск к клинической больнице №7 с требованием многомиллионной компенсации. Мать мальчика сообщила V1.RU, что после одной из хирургических операций в теле её сына обнаружили инородное тело.
Женщина уточнила, что посторонний предмет выявили только спустя три года, когда ребёнку понадобилось новое медицинское обследование. Изначально мальчика доставили в стационар с кишечной непроходимостью.
Затем врачи диагностировали у него болезнь Гиршпрунга и провели несколько операций. По утверждению матери, в ходе одного из вмешательств хирурги оставили в организме ребёнка резиновое изделие.
В областном управлении здравоохранения заявили, что последствия такой врачебной ошибки устранили и пациент покинул клинику в удовлетворительном состоянии. В настоящее время родители настаивают на пересмотре деталей этого инцидента и требуют возмещения нанесенного ущерба в судебном порядке.
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