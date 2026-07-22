В Волгограде врачи оставили в теле ребёнка-инвалида резинку во время операции

22 июля 2026, 21:06

В Волгограде семья ребёнка-инвалида подала иск к больнице из-за врачебной ошибки

Фото: Istock/Motortion

В Волгограде семья ребёнка-инвалида подала иск к клинической больнице №7 с требованием многомиллионной компенсации. Мать мальчика сообщила V1.RU, что после одной из хирургических операций в теле её сына обнаружили инородное тело.