В Подмосковье спасатели мониторят паводковую ситуацию

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» контролируют паводковую ситуацию в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
Профилактические мероприятия с населением в местах предполагаемых подтоплений частных жилых домов провели в городских округах Лосино-Петровский и Красногорск.
Стоит отметить, что в Красногорске подтоплений не было выявлено. Кроме этого, спасатели также напомнили жителям округа, что нужно делать в случае увеличения уровня воды.
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«В ходе патрулирования было обнаружено подтопленное СНТ «Утро», уровень вышедшей из берегов реки «Воря»составил 40 сантиметров. В целях обеспечения безопасности сотрудники службы совместно с администрацией городского округа Лосино-Петровскийпостоянно дежурят в данном районе. Помогают жителям подтопленной территории совершать поездки в магазин за продуктами, эвакуировать легковые автомобили из зоны подтопления», — поделился замначальника территориального управления Павел Демидов.
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Мира Полтева