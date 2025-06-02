В российском регионе ограничили работу интернета из-за угрозы атаки дронов
В Ярославской области ограничили работу мобильного интернета из-за угрозы БПЛА
В Ярославской области введены ограничения на работу мобильного интернета. Причиной этих мер стала угроза атак с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщила пресс-служба правительства региона в своем Telegram-канале.
Жителей области просят отнестись с пониманием к временным неудобствам, вызванным этими мерами безопасности.
«В регионе продолжают действовать ограничения работы мобильного интернета в связи с угрозой БПЛА. (...) Безопасность жителей и стратегической инфраструктуры региона – главный приоритет», — говорится в сообщении пресс-службы.Ранее сообщалось, что журналист The Wall Street Journal Мэтью Люксмур из-за испуга отказался от интервью с главой российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимиром Мединским. Журналист изначально сам попросил уделить ему время, а в результате сбежал, так и не задав свои вопросы один на один.