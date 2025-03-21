Силовики обнаружили нарколабораторию в квартире сына Светланы Лады-Русь*

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В квартире сына Светланы Лады-Русь* обнаружили лабораторию по производству мефедрона и более 10 кг запрещённых веществ. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что силовики нагрянули в квартиру Ильи Пеунова в Самаре в феврале. Правоохранители имели наводку – ранее парня уже брали с веществами и даже обязали встать на учёт в наркодиспансер.
В результате, в отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье о незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении или обработке наркотических веществ. Причём привлекут Пеунова по самой «тяжёлой» части статьи, которая подразумевает пожизненное заключение. В настоящее время он находится в СИЗО.
Илья родился в семье Светланы Лады-Русь (Пеуновой)*, которая сначала была учительницей в школе, а затем увлеклась психологией и геополитикой. Женщина неоднократно делала заявления, после которых общественность начинала сомневаться в её адекватности. В частности, она заявляла, что является последней надеждой человечества в борьбе с рептилоидами с планеты Нибиру. После этого вокруг Пеуновой* начал формироваться культ, однако его развитию помешали многочисленные уголовные дела.
Ладу-Русь* обвинили в мошенничестве, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, а также создании некоммерческой организации, которая посягает на личность и права граждан.
Светлана Пеунова* также участвовала в президентских выборах в России в 2012 году.
В настоящее время Пеунова* находится в международном розыске и заочно арестована.
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*признана Минюстом РФ иноагентом
В результате, в отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье о незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении или обработке наркотических веществ. Причём привлекут Пеунова по самой «тяжёлой» части статьи, которая подразумевает пожизненное заключение. В настоящее время он находится в СИЗО.
Илья родился в семье Светланы Лады-Русь (Пеуновой)*, которая сначала была учительницей в школе, а затем увлеклась психологией и геополитикой. Женщина неоднократно делала заявления, после которых общественность начинала сомневаться в её адекватности. В частности, она заявляла, что является последней надеждой человечества в борьбе с рептилоидами с планеты Нибиру. После этого вокруг Пеуновой* начал формироваться культ, однако его развитию помешали многочисленные уголовные дела.
Ладу-Русь* обвинили в мошенничестве, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, а также создании некоммерческой организации, которая посягает на личность и права граждан.
Светлана Пеунова* также участвовала в президентских выборах в России в 2012 году.
В настоящее время Пеунова* находится в международном розыске и заочно арестована.
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*признана Минюстом РФ иноагентом
Анастасия Чинкова