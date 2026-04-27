Силовики пресекли поставку крупной партии наркотиков из Москвы и Петербурга
Полицейские Камчатского края перекрыли канал поставки наркотиков из Москвы и Петербурга и задержали члена преступной группы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
В ходе операции правоохранители задержали 28‑летнюю жительницу Вилючинска. По данным ведомства, женщина входила в состав группировки и выполняла функцию «складского звена». В ее обязанности входило хранение запрещенных веществ перед их дальнейшим распространением на полуострове
При обыске в доме подозреваемой и в арендуемых помещениях полицейские обнаружили 5 кг синтетических наркотиков. Вещества поступили на Камчатку из Москвы и Санкт‑Петербурга для последующего сбыта.
За свою деятельность женщина получала оплату в криптовалюте, а затем легализовывала доходы, обменивая цифровые активы на отечественную валюту. В результате преступница получила свыше 1,2 млн рублей.
Читайте также: