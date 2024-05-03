Силовики пришли на пивоваренный завод «Афанасий» в Тверской области

Фото: iStock/???? ??????
В Тверской области силовики пришли на завод «Афанасий». Об этом пишет РБК.
Отмечается, что в рамках оперативных действий сотрудники правоохранительных органов работают в помещении предприятия и на территории завода. В холдинге «Афанасий» заявили, что данная проверка является хорошим знаком для имиджа компании, который демонстрирует качественную работу предприятия.
В организации сообщили, что каждый год компания платит «в казну» 2 миллиарда рублей. На странице холдинга в социальной сети «ВКонтакте» уточняется, что «Афанасий» изначально был создан как пивоваренный завод, однако в настоящее время это крупный мультипродуктовый холдинг, который выпускает продукцию различных видов.
Читайте также:
Стали известны подробности о мужчине, ударившем ребенка в Люберцах
В российском регионе полиция поймала мигранта-работорговца
В Подмосковье школьница обвинила своего дядю в изнасилованиях, которые он совершал годами
Екатерина Коршунова