В российском регионе полиция поймала мигранта-работорговца

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В Кирове полицейские задержали 21-летнего мигранта, который подозревается в торговле людьми в Узбекистане. Об информирует пресс-служба УМВД России по Кировской области.
Уточняется, что мужчина находился в межгосударственном розыске. В России злоумышленник скрывался от правосудия своей страны.
Правоохранительным органам он признался, что находится в розыске из-за того, что продал девушку. По данным следствия, в Бухаре ему вынесена мера пресечения в виде заочного ареста.
В настоящее время оперативники проводят экстрадиционную проверку. Работорговец будет этапирован на родину.
Ранее сообщалось, что в подмосковной Балашихе спасли рабов из Белоруссии, которых держала «беженка с Украины». Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Правоохранительным органам он признался, что находится в розыске из-за того, что продал девушку. По данным следствия, в Бухаре ему вынесена мера пресечения в виде заочного ареста.
В настоящее время оперативники проводят экстрадиционную проверку. Работорговец будет этапирован на родину.
Ранее сообщалось, что в подмосковной Балашихе спасли рабов из Белоруссии, которых держала «беженка с Украины». Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова