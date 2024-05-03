Стали известны подробности о мужчине, ударившем ребенка в Люберцах

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Ударивший ребенка в Люберцах мужчина использовал для пребывания в России подложное уведомление о прибытии иностранного гражданина. Об этом говорится в Telegram-канале подмосковной прокуратуры.
Отмечается, что исходя из данной информации, будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по статье подделка, изготовление или оборот поддельных документов. По информации следствия, 33-летний преступник находится под арестом.
На допросе мужчина не стал давать показания.
Ранее сообщалось, что после нападения на девочку и причинения ей травм было возбуждено уголовное дело.
Напомним, в Люберцах мужчина внезапно ударил проходившую мимо девятилетнюю девочку и скрылся. Причины своего поступка он объяснить не смог.
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После беспричинного нападения на девочку в Люберцах возбудили уголовное дело
На допросе мужчина не стал давать показания.
Ранее сообщалось, что после нападения на девочку и причинения ей травм было возбуждено уголовное дело.
Напомним, в Люберцах мужчина внезапно ударил проходившую мимо девятилетнюю девочку и скрылся. Причины своего поступка он объяснить не смог.
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После беспричинного нападения на девочку в Люберцах возбудили уголовное дело
Екатерина Коршунова