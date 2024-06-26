В Дагестане арестованы шесть родственников бывшего главы Сергокалинского района

Фото: istockphoto/choochart choochaikupt
Правоохранители Дагестана арестовали шестерых родственников бывшего главы Сергокалинского района республики Магомеда Омарова. Сам он также был арестован на десять суток за нецензурную брань в присутствии людей в общественном месте.
Руководитель Сергокалинского района Республики Дагестан Магомед Омаров был освобождён от занимаемой должности, поскольку его сыновья, по данным силовых структур, причастны к террористическим актам в Махачкале и Дербенте, напоминает URA.RU. Кроме того, как сообщил глава республики Сергей Меликов, было решено исключить Омарова из партии «Единая Россия».
23 июня в Дербенте и Махачкале вооружённые боевики напали на православный храм, синагогу и пост дорожно-постовой службы. Погибли 20 человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов и гражданские лица, среди которых был православный священник. Силовики ликвидировали пятерых террористов, их личности установлены.
Читайте также:
В Дагестане арестован на десять суток экс-глава Сергокалинского района Омаров
Глава Дагестана пообещал выявить всех участников «спящих ячеек» боевиков
Отца устроивших теракт в Дагестане исламистов сняли с поста главы района
Александр Бойцов