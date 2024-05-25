Силовики штурмуют квартиру, где забаррикадировался стрелявший в полицейских чеченец – видео

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Силовики пытаются штурмовать квартиру, где забаррикадировался стрелявший в полицейских мужчина. Злоумышленник продолжает стрельбу, сообщает РЕН ТВ.
Ранее сообщалось, что в ходе конфликта в одном из магазинов Санкт-Петербурга произошла стрельба. Затем мужчина с оружием забаррикадировался в квартире и продолжил вести огонь по полицейским из окна.
Правоохранители установили, что стрелявшим является 59-летний чеченец. В настоящее время со стрелком ведутся переговоры, он отказывается сдаваться. Из дома, где находится стрелок, выводят жителей соседних квартир, периметр огорожен лентой.
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Анастасия Хохлова