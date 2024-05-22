Сбежавшая от родни чеченка рассказала детали конфликта у отделения полиция

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Сбежавшая от родственников чеченка Лия Заурбекова записала новое видео, где рассказала о деталях конфликта в отделении полиции. Об этом сообщает Msk1.ru.
Как утверждает девушка, она отправилась в полицию вместе со своим другом Артемом. С мужчиной она познакомилась за полгода до инцидента, за это время между ними установились доверительные отношения. При этом сотрудники правоохранительных органов заверяли Лию, что она не встретит близких, но возле участка ее уже ждали порядка 10 человек.
Чеченка заявила, что ей предложили разобраться с семьей самостоятельно. После того, как пара вышла из отделения, на них напали. Артем вернулся и написал заявление об избиении.
Заурбекова уточнила, что друг не принуждал ее к побегу. Родственники считают иначе, они полагают, что Артем «вербовал» их дочь.
Она добавила, что давно хотела сбежать из дома из-за рукоприкладства.
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Чеченка заявила, что ей предложили разобраться с семьей самостоятельно. После того, как пара вышла из отделения, на них напали. Артем вернулся и написал заявление об избиении.
Заурбекова уточнила, что друг не принуждал ее к побегу. Родственники считают иначе, они полагают, что Артем «вербовал» их дочь.
Она добавила, что давно хотела сбежать из дома из-за рукоприкладства.
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Алина Юрчак