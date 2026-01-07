Макака ограбила россиян в отеле Малайзии

07 января 2026, 11:30

Фото: iStock/Mangkelin

Российская пара Кристина и Евгений столкнулась с необычным происшествием во время отдыха в курортном отеле Berjaya Hills Resort, расположенном недалеко от Куала-Лумпура. Об этом пишет Telegram-канал ‎SHOT.