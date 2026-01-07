Макака ограбила россиян в отеле Малайзии
Российская пара Кристина и Евгений столкнулась с необычным происшествием во время отдыха в курортном отеле Berjaya Hills Resort, расположенном недалеко от Куала-Лумпура. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Во время открытия балкона в их номер забежала макака. Примат быстро осмотрелся и начал искать что-то ценное.
Мужчина собирался обратиться за помощью к сотрудникам отеля, но животное уже успело схватить пакет с протеином и сбежать. Через несколько минут к номеру подошли еще несколько макак, но они не решились зайти внутрь. Инцидент стал ярким примером того, как дикая природа может вмешиваться в отдых туристов.
