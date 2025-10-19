Силовики устроили жёсткий рейд в столичном клубе «Графит»
Силовики устроили ночной рейд в московском клубе «Графит» во время вечеринки «Ночь поцелуев». Об этом сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что проверка связана с подозрениями в распространении запрещённых веществ, а также возможной пропагандой ЛГБТ*.
Сотрудники правоохранительных органов остановили мероприятие и провели обыски. В отношении организаторов составили административный протокол по статье о проведении массового мероприятия без предварительного уведомления префектуры.
Позже организаторы извинились перед гостями в соцсетях и пообещали вернуть деньги за билеты. Они подтвердили, что проверка проходила «в связи с подозрениями на запрещённые законодательством действия и предметы», не уточняя подробностей.
Читайте также: *движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ