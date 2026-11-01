В Москве при пожаре в жилом доме пострадал человек
В жилом доме на западе Москвы произошёл пожар, пострадал один человек. Об этом агентству РИА Новости сообщили в пресс‑службе столичного главка МЧС России.
Возгорание случилось в квартире на третьем этаже пятиэтажки, расположенной по адресу Кутузовский проспект, дом 69, корпус 2. По данным ведомства, горели личные вещи и мебель.
Пожарные оперативно справились с огнём. Из горящей квартиры при помощи лестницы эвакуировали одного человека. После спасения ему понадобилась помощь сотрудников медицинской бригады.
Ранее в Подмосковье страшная авария унесла жизнь одного человека. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и влетел в грузовик.
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