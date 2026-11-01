Один человек погиб при столкновении грузовика с иномаркой в Балашихе
В городском округе Балашиха сотрудники Госавтоинспекции выясняют детали дорожно‑транспортного происшествия. Авария случилась сегодня около 22:00 на 27‑м километре трассы М‑7 «Волга».
По предварительным данным, водитель автомобиля «Чери» потерял контроль над управлением и врезался в припаркованный грузовик «Мерседес». В результате инцидента 36-летний пассажир, находящийся в салоне легковой машины, скончался. Водителя госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
Сейчас специалисты Госавтоинспекции проводят необходимые мероприятия, чтобы установить все обстоятельства аварии. По итогам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.
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