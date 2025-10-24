Силовики задержали бывшего главу администрации Ростова-на-Дону
Бывшего главу администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко задержали по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом РИА Новости сообщили в правоохранительных органах.
Собеседник подтвердил факт задержания, однако не уточнил, с чем оно связано.
Предполагается, что речь идёт именно о превышении полномочий.
Власти Ростовской области пока официально не комментировали произошедшее.
Как уточняет Telegram-канал Mash, чиновника задержали в пятницу сотрудниками региональной ФСБ. Перед этим в его доме провели обыски.
Напомним, что чиновник находился на посту главы администрации города пять лет, с октября 2019 года. В январе 2025-го он объявил об отставке по собственному желанию после длительной критики бездействия властей города во время ливней.
В 2023 году Логвиненко также попал в скандал из-за расселения аварийного дома на улице Нариманова.
