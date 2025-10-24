Силовики задержали бывшего главу администрации Ростова-на-Дону

24 октября 2025, 15:06

Экс-главу администрации Ростова Логвиненко задержали за превышение полномочий

Фото: iStock/vladans

Бывшего главу администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко задержали по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом РИА Новости сообщили в правоохранительных органах.