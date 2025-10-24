Достижения.рф

Силовики задержали бывшего главу администрации Ростова-на-Дону

Экс-главу администрации Ростова Логвиненко задержали за превышение полномочий
Фото: iStock/vladans

Бывшего главу администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко задержали по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом РИА Новости сообщили в правоохранительных органах.



Собеседник подтвердил факт задержания, однако не уточнил, с чем оно связано.

Предполагается, что речь идёт именно о превышении полномочий.

Власти Ростовской области пока официально не комментировали произошедшее.

Как уточняет Telegram-канал Mash, чиновника задержали в пятницу сотрудниками региональной ФСБ. Перед этим в его доме провели обыски.

Напомним, что чиновник находился на посту главы администрации города пять лет, с октября 2019 года. В январе 2025-го он объявил об отставке по собственному желанию после длительной критики бездействия властей города во время ливней.

В 2023 году Логвиненко также попал в скандал из-за расселения аварийного дома на улице Нариманова.

Анастасия Чинкова

Что думаешь?

1 0 0 0 0 0