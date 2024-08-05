Осужденный бывший вице-премьер Дагестана Исаев приехал в отпуск из зоны СВО

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Бывший заместитель председателя правительства Дагестана Шамиль Исаев, осужденный за мошенничество, приехал из зоны спецоперации в отпуск. Об этом сообщил глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) региона Шамиль Хадулаев.
«Шамиль Исаев приехал из зоны СВО на побывку в Дагестан и провел сегодня встречу со своими родными и друзьями», — написал Хадулаев в своем Telegram-канале.Напомним, Исаев был задержан в 2018 году вместе с четырьмя высокопоставленными чиновниками Дагестана. Их обвинили в хищении средств, выделенных для реализации социальных программ. По данным следствия, ущерб от их деятельности составил 95,8 млн руб. В 2020 году Исаева приговорили к 4,5 годам тюрьмы.
Однако в 2024 году появилась информация о том, что Исаев отправился на спецоперацию.
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