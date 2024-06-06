Силовики задержали экс-министра труда и соцразвития Омской области Куприянова

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В Омске задержали бывшего министра труда и соцразвития Омской области Владимира Куприянова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.
«Экс-министр был задержан вчера и этапирован в Москву. Дело связано с периодом работы в команде (экс-губернатора Александра – ред.] Буркова в 2020-2021 годах», — говорится в сообщении.Других подробностей не приводится.
Куприянов руководил министерством с 2015 года. С 2018 года он начал совмещать эту должность со статусом зампреда правительства региона.
Официальной информации на счёт задержания Владимира Куприянова не было.
Накануне по подозрению во взяточничестве задержали первого замглавы Безенчукского района Самарской области Владимира Малежика.
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