В Петербурге задержали находящегося в розыске гендиректора «Лендорстрой-2»

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko
В Санкт-Петербурге задержали генерального директора закрытого акционерного общества «Лендорсторой-2» Владимира Гурьянова. Об этом пишет «МК в Питере» со ссылкой на собственный источник.
Его обвиняют в сокрытии средств для ухода от уплаты налогов. В 2017 году он перечислил на счёт компании 38 000 000 рублей. Их должны были взыскать в счёт уплаты налогов. Ранее он уже проходил по делам об уклонении от уплаты налогов, но многие из них были прекращены. В 2019 году он Гурьянов получил условный срок.
Ранее сообщалось, что прокуратура ДНР направила в суд уголовное дело американского наёмника из США Марка Уильяма Эллербрука, который принимал участие в боевых действиях против ВС РФ на стороне ВСУ. Следствие установило, что Эллербрук Марк Уильям приехал на Украину 3 марта 2022 года. И вступил в ряды ВСУ в качестве наёмника, согласившись принимать участие в боевых действиях против ВС ДНР и ВС РФ. За это он получил сумму, эквивалентную одному миллиону рублей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
В Севастополе задержали группу украинских диверсантов
Задержан один из террористов, напавших на Будённовск в 1995 году
На замминистра ЖКХ Ставрополья завели дело из-за квартир для сирот
Дарья Осипова