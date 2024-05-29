В Карелии задержали одного и богатейших депутатов республики Красулина

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Силовики задержали одного из богатейших депутатов Карелии Виталия Красулина по подозрению в даче взятки. Об этом сообщает Shot.
Депутата задержали вместе с сыном-бизнесменом Артёмом 28 мая. Следствие полагает, что Красулин передал 200 тысяч силовику, взамен он просил передавать ему информацию о том, не объявят ли его в розыск.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки». Красулину грозит до 12 лет лишения свободы. При этом роль сына пока не ясна.
Виталий Красулин является депутатом Заксобрания Карелии с 2002 года и возглавляет комитет по бюджету и налогам, а также входит в комитет по агропромышленной политике, природопользованию и экологии.
В 2022 году мужчина задекларировал 27,7 млн руб. дохода. В то же время он купил отель «Онежский замок» за 94 миллиона рублей. В Карелии Красулин является одним из самых богатых депутатов.
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По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки». Красулину грозит до 12 лет лишения свободы. При этом роль сына пока не ясна.
Виталий Красулин является депутатом Заксобрания Карелии с 2002 года и возглавляет комитет по бюджету и налогам, а также входит в комитет по агропромышленной политике, природопользованию и экологии.
В 2022 году мужчина задекларировал 27,7 млн руб. дохода. В то же время он купил отель «Онежский замок» за 94 миллиона рублей. В Карелии Красулин является одним из самых богатых депутатов.
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Элина Позднякова