Силовики задержали мэра Владимира Наумова за махинации с кладбищенскими землями
Правоохранители задержали мэра города Владимир Дмитрия Наумова. Предварительно, арест связан с делом о махинациях с кладбищенскими землями местной ОПГ.
Как сообщает telegram-канал Shot, сегодня утром на работу к Наумову пришли правоохранители с обыском. После главу города арестовали. Предварительно, он замешан в деле с махинациями кладбищенскими землями, которыми занималась местная ОПГ.
Подробной информации пока не появлялось. Правоохранители и представители городской администрации никак не комментировали задержание Наумова.
