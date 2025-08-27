В Курске полицейского и двоих мужчин задержали за похищение людей
В Курске полицейского и двоих местных жителей задержали за похищение людей. Об этом сообщили в управлении СК РФ по региону.
По данным следствия, подозреваемые потребовали от одного из пострадавших 300 тысяч рублей, угрожая физической расправой. Опасаясь за свою жизнь, мужчина перевел часть суммы одному из злоумышленников, но это не удовлетворило преступников. Чтобы заполучить оставшуюся часть денег, преступники похитили потерпевшего и его знакомого.
Вскоре троих мужчин задержали, один из них оказался сотрудником полиции. В отношении подозреваемых возбудили уголовные дела по нескольким статьям, включая незаконное лишение свободы и вымогательство.
Сейчас решается вопрос о мере пресечения для фигурантов. Следователи требуют их ареста. Сотрудники СК продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.
