Житель Подмосковья устроил самосуд из-за ночных гонок на питбайках
В Московской области возник конфликт между мужчиной и подростками, катавшимися на питбайках. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Инцидент произошёл в одном из посёлков Подмосковья. Мужчина начал эмоционально высказывать своё недовольство группе подростков. В ходе конфликта он схватил одного из молодых людей за одежду и начал трясти его и наносить ему удары. Все действия нападавший сопровождал грубой бранью.
По имеющейся информации, поводом для нападения послужила громкая езда на питбайках в ночное время суток. Местный житель выразил протест против шума, который, по его словам, мешал отдыху людей.
Отмечается, что у подростка, на которого напал мужчина, вытекло всё масло из мототранспорта, а нападавший пообещал вызвать экипажи ДПС, чтобы прекратить бездумную езду подростков.
