Житель Подмосковья устроил самосуд из-за ночных гонок на питбайках

27 августа 2025, 11:50

В Подмосковье мужчина набросился на подростков-питбайкеров из-за громкой езды

Фото: Istock/Edu2ev

В Московской области возник конфликт между мужчиной и подростками, катавшимися на питбайках. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.