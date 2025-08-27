В Барнауле мужчина попросил полицейских закрыть его в камере, ведь он устал пить
В Барнауле пьяный мужчина вызвал на дом полицейских и попросил их закрыть его в камере, так как он устал пить. Об этом сообщает «Лента.ру».
Как оказалось, местный житель напился и позвонил в полицию, сообщив о драке со знакомым. Прибывшие на место правоохранители обнаружили, что вызов оказался ложным. Мужчина попросил их забрать его в отдел и посадить в камеру, так как он устал пить.
За это в отношении местного жителя составили административный протокол. Мировой судья назначил ему штраф в размере одной тысячи рублей за ложный вызов.
