Силовики задержали министра транспорта Ростовской области Кушнарева и его зама

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Силовики задержали министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева и его заместителя Дмитрия Мамелко. Об этом журналистам сообщил заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин.
Тюрин отметил, что правительство региона полностью содействует правоохранительным органам. Министерство работает в обычном режиме.
Причины задержания официально не сообщаются, однако 1rnd сообщает, что обоих задержали за получение взятки. Кушнарев согласился с предъявлением обвинения, а Мамелко свою вину отрицает. Другие подробности пока не известны.
Ранее стало известно, что утверждено обвинительное заключение в отношении бывшего начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Владимира Вялкова. Ему вменяют получение взяток от бутлегеров в размере почти 70 миллионов рублей.
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Причины задержания официально не сообщаются, однако 1rnd сообщает, что обоих задержали за получение взятки. Кушнарев согласился с предъявлением обвинения, а Мамелко свою вину отрицает. Другие подробности пока не известны.
Ранее стало известно, что утверждено обвинительное заключение в отношении бывшего начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Владимира Вялкова. Ему вменяют получение взяток от бутлегеров в размере почти 70 миллионов рублей.
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Элина Позднякова