Расстрелять школьников угрожает неизвестный в Новосибирске

Фото: istockphoto/Vitalii Puzankov
В одной из школ Новосибирска ученики баррикадируют партами двери классов. К таким мерам пришлось прибегнуть после звонка учителю с угрозой расстрела.
Сегодня утром учителю биологии гимназии № 9 в Новосибирске пришло сообщение о готовящемся нападении, передаёт телеграм-канал Baza. Неизвестный угрожал расстрелять учеников.
Администрация учебного заведения активизировала защитный режим. Об угрозах были оповещены силовые структуры, учеников согнали в кабинеты и забаррикадировали двери.
В настоящее время возле гимназии дежурят несколько усиленных нарядов правоохранителей. Ученики пока сидят по классам, наружу никого не выпускают. Выяснить, кто угрожал школьникам расстрелом, пока не удалось.
Читайте также:
В Амурской области школьник попался на угрозах нападения на школу за деньги
В Москве двое мужчин угрожали расстрелять полицию макетом автомата Калашникова
В Подмосковье у кальянной произошла массовая драка со стрельбой
Администрация учебного заведения активизировала защитный режим. Об угрозах были оповещены силовые структуры, учеников согнали в кабинеты и забаррикадировали двери.
В настоящее время возле гимназии дежурят несколько усиленных нарядов правоохранителей. Ученики пока сидят по классам, наружу никого не выпускают. Выяснить, кто угрожал школьникам расстрелом, пока не удалось.
Читайте также:
В Амурской области школьник попался на угрозах нападения на школу за деньги
В Москве двое мужчин угрожали расстрелять полицию макетом автомата Калашникова
В Подмосковье у кальянной произошла массовая драка со стрельбой
Александр Бойцов