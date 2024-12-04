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Расстрелять школьников угрожает неизвестный в Новосибирске

Фото: istockphoto/Vitalii Puzankov

Фото: istockphoto/Vitalii Puzankov

В одной из школ Новосибирска ученики баррикадируют партами двери классов. К таким мерам пришлось прибегнуть после звонка учителю с угрозой расстрела.
Сегодня утром учителю биологии гимназии № 9 в Новосибирске пришло сообщение о готовящемся нападении, передаёт телеграм-канал Baza. Неизвестный угрожал расстрелять учеников.

Администрация учебного заведения активизировала защитный режим. Об угрозах были оповещены силовые структуры, учеников согнали в кабинеты и забаррикадировали двери.



В настоящее время возле гимназии дежурят несколько усиленных нарядов правоохранителей. Ученики пока сидят по классам, наружу никого не выпускают. Выяснить, кто угрожал школьникам расстрелом, пока не удалось.

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#режим
#нападение
Любители дорогих товаров «забыли» оплатить их на кассе гипермаркета Одинцова
04 декабря 2024, 13:01

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Сотрудники Одинцовского отдела вневедомственной охраны пресекли две кражи из местного гипермаркета. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
«Прибыв по сигналу тревоги, сотрудники Росгвардии задержали 29-летнего мужчину, который решил закупиться деликатесами перед предстоящими праздниками. Гражданин выбрал товары на 11 тыс. рублей, но на кассе самообслуживания оплатил лишь несколько недорогих позиций и вышел из торгового зала», – говорится в сообщении.
Через несколько дней росгвардейцы задержали 41-летнего уроженца Пермского края. Злоумышленник надел понравившуюся неоплаченную куртку и спрятал под неё несколько бутылок алкоголя. Сумма ущерба могла составить около 20 тыс. рублей.

Сообщается, что силовики передали правонарушителей в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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На Камчатке пациент взял в заложники работников скорой помощи
04 декабря 2024, 12:36

Фото: iStock/ Iulianna Est

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что житель Камчатки взял в заложники фельдшера и медсестру скорой помощи, приехавших на вызов к нему в квартиру. Мужчина угрожал им предметом, который похож на пистолет. Он не выпускал медиков из квартиры примерно час.
Медицинские работники приехали на вызов к знакомому мужчины. Злоумышленник закрылся вместе с сотрудниками скорой помощи в одной из комнат.

«Женщины нашли возможность написать сообщение водителю машины скорой помощи, и тот вызвал полицию», — обратила внимание Ирина Волк.

Сотрудники правоохранительных органов совместно с росгвардейцами взломали дверь в квартиру, обезвредили агрессивного мужчину и освободили медицинских работников.

Оказалось, что 44-летний житель Камчатки ранее был судим. Его задержали и поместили в изолятор.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 50-летний адвокат обстрелял мужчину из-за дорожной ссоры. Потерпевший передал правоохранительным органам, что водитель Chevrolet Aveo угрожал ему оружием.

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В Чите в хостеле обнаружили тело новорождённого
В Чите в хостеле нашли тело младенца, его мать умерла в больнице
04 декабря 2024, 12:26

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Прокуратура Забайкальского края начала проверку из-за найденного тела младенца в хостеле в Чите.
«Прокуратура Центрального района г. Читы проводит проверку по факту обнаружения в конце прошлой недели в одном из хостелов краевого центра тела новорождённого ребенка, мать которого скончалась на следующий день в больнице», — сообщается в Тelegram-канале ведомства.
Представители прокуратуры дадут оценку органов системы профилактики. Если выявят нарушения, будут приняты меры прокурорского реагирования. Также на контроле находятся ход и результаты проверки, организованной правоохранительными органами.
Ранее в Санкт-Петербурге произошла другой инцидент: 50-летний адвокат обстрелял мужчину из-за дорожной ссоры на Литейном проспекте.

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#ребёнок
#прокуратура
#инцидент
#забайкальский край
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В аэропорту Новосибирска таможенники нашли в багаже пассажирки голову крокодила
04 декабря 2024, 12:23

Фото: istockphoto/xtrekx

Российская туристка вернулась домой с популярного тайского острова Пхукет. В качестве сувенира она прихватила с собой голову крокодила, найденную у неё в багаже таможенниками в аэропорту Новосибирска.
Об этом сообщила в телеграм-канале пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России. Высушенную голову рептилии в чемодане пассажирки удалось увидеть с помощью рентгена, установленного в «зелёном» коридоре. Женщина рассказала, что купила голову в одной из тайских сувенирных лавок и не знала, что её необходимо вносить в декларацию.

Проведённая экспертиза показала, что в багаже туристки была настоящая голова крокодила, причём относящегося к виду, который подпадает под действие конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).

Возбуждено два административных дела о несоблюдении таможенных правил и ограничений. Россиянке грозит штраф и возможная конфискация товара.

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#аэропорт
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Смерть на райском острове перед свадьбой: модель из Новосибирска Камилла Беляцкая погибла в Таиланде, подробности
04 декабря 2024, 11:48

Камилла Беляцкая (Фото: соцсети)

Российскую модель Камиллу Беляцкую унесло штормовой волной в море на побережье острова Самуи в Таиланде. Тело девушки нашли через два дня на соседнем пляже. Подробности случившегося в материале «Радио 1».

Погибла накануне свадьбы


В Таиланд 24-летняя Камилла Беляцкая прилетела со своим женихом Григорием Анохиным. Издание Voice пишет, что влюбленные хотели провести свадебную церемонию на берегу райского остова Самуи. Свадьба должна была состояться через несколько дней и уже были сделали предсвадебные фотографии.

Стихия застала во время медитации


Фото:iStock/Greentellect_Studio

Камилла любила уединяться и медитировать в живописных местах. В тот роковой день она отправилась на смотровую площадку Lad Ko Viewpoin не далеко от своего отеля. Достала йога-коврик из машины и начала тренировку на камне возле бушующего моря. Внезапно мощная волна накрыла девушку и унесла её в море. В тот день на побережье бушевала стихия, волны достигали высоты 2-3 метров. Свидетелями случившегося были десятки людей.

Одна из свидетелей случившегося Ирина И. в разговоре с «Российской газетой» рассказала, что произошло.

«Было примерно 13:40. Страшная трагедия! Она долгое время сидела на скале. В какой-то момент я отвернулась, и через секунду вижу, что девушку унесло волной. Как только это произошло, мы побежали к тайцам звать на помощь», — вспоминает Ирина.
Камилла Беляцкая пыталась бороться за свою жизнь. Девушка несколько раз выныривала из воды, пыталась отплыть подальше от камней, лежала на спине и не двигалась, но стихия оказалась сильнее.

Тело было обнаружено только через 2 дня


Поиски модели начались практически сразу после случившегося. Работа спасателей была сильно осложнена погодными условиями. После наступления темноты поиски приостанавливались. Тело Камиллы было найдено только через два дня на пляже Чавенг, примерно в километре от места её исчезновения. Как пишет Bangkok Post, инспекторы на станции Бо Пхут сообщили, что личность погибшей подтверждена её близкой подругой по имени Грей. Тело направлено на экспертизу в местную больницу.

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В Москве водитель протащил по дороге гаишника
В Москве водитель протащил по дороге сотрудника ДПС, который держался за ручку автомобиля
04 декабря 2024, 11:40

Фото: istockphoto / z1b

В Москве суд приговорил водителя к принудительным работам за то, что он нажал на газ, когда один из сотрудников ДПС держался за ручку его автомобиля, сообщает РИА Новости, ссылаясь на судебные материалы.
Инцидент произошел в поселке Вороновское, где сотрудники ДПС остановили автомобиль за нарушение правил дорожного движения. Водитель отказался предоставить документы и, когда полицейский подошел к машине, неожиданно начал движение. Сотрудник ДПС некоторое время скользил по дороге, пытаясь удержаться на ногах, и в итоге упал, почувствовав боль в левом голеностопе.

Защита водителя утверждала, что движение началось, когда полицейский не держался за машину, и что он сам схватился за дверную ручку, не желая отпускать ее. Более того, в ходе служебной проверки было установлено, что сотрудник ДПС нарушил правила личной безопасности, и ему было наложено взыскание.

Однако полицейский в своих показаниях утверждал, что водитель резко увеличил скорость, протащив его за автомобилем, так как его рука застряла за наружной ручкой двери.

Суд первой инстанции приговорил водителя к принудительным работам на два года с удержанием 5% из его заработной платы в пользу государства. Это решение было подтверждено апелляционным судом и окончательно утверждено в кассации.

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#автомобили
#полицейские
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В Санкт-Петербурге адвокат выстрелил в мужчину из-за дорожного конфликта
04 декабря 2024, 11:13

Фото: istockphoto / nixki

В Санкт-Петербурге 50-летний адвокат обстрелял мужчину из-за дорожной ссоры, сообщает «фонтантка». Инцидент произошел 3 декабря на Литейном проспекте.
Потерпевший сообщил в полицию, что водитель Chevrolet Aveo угрожал ему оружием. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали 50-летнего жителя Ленинградской области, который работает адвокатом.

По предварительным данным, потасовка возникла в ходе дорожного конфликта. Адвокат, выйдя из автомобиля, стал угрожать оппоненту травматическим пистолетом Grand Power. Разрешение на оружие было выдано задержанному только в марте 2024 года.

«Водитель Chevrolet Aveo начал угрожать оппоненту огнестрельным оружием, после чего выстрелил ему в сторону ног», — сообщил источник.
Потерпевший — 38-летний сотрудник коммерческой компании, специалист по связям с общественностью. Он уже подал заявление в полицию. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела и устанавливаются детали произошедшего.

Несмотря на свою профессию, адвокат ранее уже имел проблемы с законом. Его судили за изготовление поддельных документов. В настоящее время устанавливаются все детали инцидента, проводится расследование.

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Появилось видео признания петербуржца в поджоге на железной дороге
Житель Петербурга признался в поджоге оборудования на железнодорожной станции
04 декабря 2024, 11:08

Фото: istockphoto / nixki

Житель Санкт-Петербурга признался в поджоге оборудования на железнодорожной станции Рыбацкое, расположенной в черте города. Ранее 62-летний мужчина был задержан сотрудниками МВД и Росгвардии.
Видеозапись признания задержанного предоставили изданию «Лента.ру» в пресс-службе МВД России. В ходе допроса мужчина рассказал, что с ним связались неизвестные и убедили уничтожить жучки, находящиеся внутри релейных шкафов на железной дороге. Руководствуясь их указаниями, петербуржец приобрёл фомку для вскрытия ящиков и горючую смесь. После совершения поджога мужчина заснял всё происходящее и отравил видеозапись кураторам.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт). В ходе обыска дома у мужчины полицейские нашли и изъяли монтировку, горючую смесь, куртку, рюкзак, ботинки, два мобильных телефона. Мужчина заключён под стражу.

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В Котельниках во время проверки торговых объектов выявили нарушения
04 декабря 2024, 11:08

Фото: пресс-службе администрации г. о. Котельники

В Котельниках в ходе профилактических осмотров выявили нарушения на объектах торговли. Проверки в городе продолжаются по поручению главы городского округа Михаила Соболева, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Проверка прошла в продуктовых магазинах «Минимаркет», «Халяль Маркет» и «Продукты» в микрорайоне Южный. Были выявлены такие нарушения, как отсутствие заключения о соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям; продукция с истёкшим сроком годности; нарушение товарного соседства; отсутствие медицинских книжек и трудовых договоров у некоторых сотрудников; отсутствие ценников товаров и уголка потребителя», – уточнили в администрации.
По всем нарушениям составлены акты, подготовлены документы для передачи в Роспотребнадзор, Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы, в прокуратуру и Главное управление МЧС России по Московской области.

Помимо этого, в ходе проверки был выявлен иностранец, нарушивший миграционное законодательство. В отношении него был оформлен протокол. Нарушителя передали в дежурную часть Котельниковского отдела полиции.

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