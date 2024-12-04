В Санкт-Петербурге адвокат выстрелил в мужчину из-за дорожного конфликта

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В Санкт-Петербурге 50-летний адвокат обстрелял мужчину из-за дорожной ссоры, сообщает «фонтантка». Инцидент произошел 3 декабря на Литейном проспекте.
Потерпевший сообщил в полицию, что водитель Chevrolet Aveo угрожал ему оружием. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали 50-летнего жителя Ленинградской области, который работает адвокатом.
По предварительным данным, потасовка возникла в ходе дорожного конфликта. Адвокат, выйдя из автомобиля, стал угрожать оппоненту травматическим пистолетом Grand Power. Разрешение на оружие было выдано задержанному только в марте 2024 года.
Несмотря на свою профессию, адвокат ранее уже имел проблемы с законом. Его судили за изготовление поддельных документов. В настоящее время устанавливаются все детали инцидента, проводится расследование.
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По предварительным данным, потасовка возникла в ходе дорожного конфликта. Адвокат, выйдя из автомобиля, стал угрожать оппоненту травматическим пистолетом Grand Power. Разрешение на оружие было выдано задержанному только в марте 2024 года.
«Водитель Chevrolet Aveo начал угрожать оппоненту огнестрельным оружием, после чего выстрелил ему в сторону ног», — сообщил источник.Потерпевший — 38-летний сотрудник коммерческой компании, специалист по связям с общественностью. Он уже подал заявление в полицию. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела и устанавливаются детали произошедшего.
Несмотря на свою профессию, адвокат ранее уже имел проблемы с законом. Его судили за изготовление поддельных документов. В настоящее время устанавливаются все детали инцидента, проводится расследование.
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Дайана Хусинова