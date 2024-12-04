В Грозном произошел взрыв, введен план «Ковер»

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Очевидцы сообщают о звуке взрыва в Грозном. По предварительной информации, это могло быть связано с попыткой атаки беспилотного летательного аппарата.
Звук взрыва раздался около пяти часов утра, сообщает телеграм-канал Baza. Ночью в местном аэропорту вводился план «Ковёр». В результате был перенесён один рейс на Москву. Официальной информации о случившемся пока не поступало.
В предыдущий раз киевский режим предпринял попытку атаки на Чечню 29 октября. Тогда в результате удара беспилотника с воздуха загорелась крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа (РУС) в Гудермесе. Жертв и пострадавших в результате атаки не было.
Глава Чечни Рамзан Кадыров тогда заявил, что атака украинского беспилотника на РУС обязательно повлечёт за собой ответные меры.
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В предыдущий раз киевский режим предпринял попытку атаки на Чечню 29 октября. Тогда в результате удара беспилотника с воздуха загорелась крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа (РУС) в Гудермесе. Жертв и пострадавших в результате атаки не было.
Глава Чечни Рамзан Кадыров тогда заявил, что атака украинского беспилотника на РУС обязательно повлечёт за собой ответные меры.
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Александр Бойцов