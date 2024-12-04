В Грозном произошел взрыв, введен план «Ковер»

В Североуральске уже более трех лет не могут найти 24-летнюю Яну Балобанову, которая пропала в июле 2021 года. Девушка отправилась на свадьбу подруги, но так и не появилась на празднике. Ее последний звонок в МЧС с сообщением, что она заблудилась в лесу, стал началом загадочной истории, которая до сих пор не имеет однозначных ответов.