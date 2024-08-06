Силовики задержали вербовщика ВСУ на Ставрополье

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В Ставрополе силовики задержали вербовщика ВСУ, который предлагал местным жителям вступать в террористический легион «Свобода России»*. Об этом сообщает Shot.
Согласно сообщению, молодому человеку 23 года. Он работал бариста в кафе «Возле мангала». В прошлом году он публиковал угрозы в адрес России в чате легиона на украинском языке. Тогда же он предлагал мужчине и женщине перейти на сторону Украины, однако те отправились в полицию и рассказали о странных предложениях молодого человека.
Вербовщика задержали. Возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.
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* Организация признана террористической и запрещена в России.
Элина Позднякова