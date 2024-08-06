Силовики задержали вербовщика ВСУ на Ставрополье

Бывшего руководителя столичного депкульта Александра Кибовского оставили в СИЗО по делу о взяточничестве в особо крупном размере и покушении на мошенничество. Об этом сообщили в Мосгорсуде. Экс-чиновник будет под стражей до 16 сентября.