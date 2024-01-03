Осужденный за взятку экс-глава полиции Екатеринбурга погиб на СВО

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Погибший в зоне специальной военной операции бывший начальник УМВД по Екатеринбургу Игорь Трифонов, осужденный на девять с половиной лет тюремного заключения за крупную взятку, просился в зону боевых действий с марта 2023 года, но долгое время получал отказ. Об этом информирует URA.RU.
«С Трифоновым поначалу не хотели заключать контракт. Мы подавали жалобу в военную прокуратуру Нижнего Новгорода, где он отбывал наказание. Почему с экс-генералом не хотели сотрудничать, нам неизвестно», — рассказала изданию адвокат экс-начальника Ольга Кезик.Кандидатуру Трифонова согласовали 21 ноября 2023 года, после чего он прошел обследования и начал готовиться к отправке в зону спецоперации.
До этого в Минобороны заявили, что четверо военнослужащих ВС РФ на протяжении 48 часов сдерживали многочисленные атаки ВСУ. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.
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Алина Юрчак