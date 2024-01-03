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Осужденный за взятку экс-глава полиции Екатеринбурга погиб на СВО

Погибшего на СВО бывшего главу УМВД по Екатеринбургу отказывались брать на фронт
03 января 2024, 10:41
Фото: istock / Prostock-Studio

Фото: istock / Prostock-Studio

Погибший в зоне специальной военной операции бывший начальник УМВД по Екатеринбургу Игорь Трифонов, осужденный на девять с половиной лет тюремного заключения за крупную взятку, просился в зону боевых действий с марта 2023 года, но долгое время получал отказ. Об этом информирует URA.RU.

«С Трифоновым поначалу не хотели заключать контракт. Мы подавали жалобу в военную прокуратуру Нижнего Новгорода, где он отбывал наказание. Почему с экс-генералом не хотели сотрудничать, нам неизвестно», — рассказала изданию адвокат экс-начальника Ольга Кезик.
Кандидатуру Трифонова согласовали 21 ноября 2023 года, после чего он прошел обследования и начал готовиться к отправке в зону спецоперации.


Сегодня, 3 января, стало известно, что Трифонов погиб на поле боя.

До этого в Минобороны заявили, что четверо военнослужащих ВС РФ на протяжении 48 часов сдерживали многочисленные атаки ВСУ. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.

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Иностранец попал в ДТП под Выборгом и насмерть замерз в лесу
Иностранец насмерть замерз в лесу после ДТП в Выборгском районе Ленобласти
03 января 2024, 06:24

Фото: iStock/Aleksei Andreev

В Выборгском районе Ленобласти произошло трагическое происшествие: вечером 1 января мужчина погиб от обморожения после аварии на трассе «Скандинавия», сообщил портал 47news.
35-летний гражданин ближнего зарубежья потерял управление легковым автомобилем, столкнувшись с ограждением, после чего покинул машину и скрылся в лесу.

Через несколько часов его нашли без признаков жизни. Предварительные данные указывают на нахождение мужчины в состоянии алкогольного опьянения в момент аварии.

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В Японии произошло новое землетрясение магнитудой 5,5
В японской префектуре Исикава произошло новое землетрясение магнитудой 5,5
03 января 2024, 05:19

Фото: istockphoto / blew_i

В префектуре Исикава произошло новое землетрясение магнитудой 5,5, сообщили в Главном метеорологическом агентстве Японии.
Сейсмические толчки были зафиксированы в 10:54 по местному времени (04:54 по московскому времени). Эпицентр землетрясения находился на глубине десяти километров под водой, и предупреждений о возможном цунами не поступало.

В городе Осака также были ощутимы легкие толчки, но на этот раз они были значительно слабее и кратковременные, передает РИА Новости.

На западе Японии началась серия сильных землетрясений в первый день нового года, причем самое сильное из них имело магнитуду 7,6. Этот сейсмический разряд получил название «Землетрясение на полуострове Ното».

Ощущения от толчков были замечены также в Осаке, Киото и Токио. По данным Главного метеорологического агентства Японии, это было наиболее мощное землетрясение для северного региона Хонсю с 1885 года.

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В Нью-Йорке зафиксировали землетрясение
В Нью-Йорке около предполагаемых взрывов зафиксировали землетрясение
02 января 2024, 21:51

Фото: iStock/Petrovich9

В Нью-Йорке около места, где произошли предполагаемые взрывы, зафиксировали землетрясение. Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что магнитуда землетрясения составила 1,7 балла. Эпицентр землетрясения находился на глубине в 5 километров. По информации источника, оно произошло в 05:45 по местному времени.

Ранее генконсул РФ в Нью-Йорке Александр Захаров сообщил в беседе с РИА Новости, что сообщения о якобы взрывах на острове Рузвельт в Нью-Йорке, возможно, связаны с неполадками в электросети и на подстанциях.

Напомним, серия мощных взрывов неизвестного происхождения сотрясла Нью-Йорк. Со слов очевидцев, разрывы были такой силы, что десятки домов на острове Рузвельта в проливе Ист-Ривер шатались, словно во время землетрясения.

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Пьяный пассажир бизнес-класса рейса Москва — Минеральные Воды напал на экипаж
02 января 2024, 20:16

Фото: iStock/globalmoments

Один из пассажиров рейса Москва – Минеральные Воды напал на экипаж воздушного судна. Об этом пишет телеграм-канал Mash.
Отмечается, что инцидент произошел на борту самолёта Airbus A330 авиакомпании Nordwind. Пьяный мужчина устроил потасовку и сломал руку одному из бортпроводников из-за отказа продавать коньяк.

Как только пилотам самолета стало известно о драке, они начали приземление в аэропорту Минеральных Вод. Пострадавшему бортпроводнику оказали медицинскую помощь. Дебошира увезли в отделение полиции.

Ранее сообщалось, что самолет японской авиакомпании Japan Airlines загорелся при посадке в международном аэропорту Ханеда в Токио. По информации источников, пожар произошел в результате столкновения лайнера с самолетом береговой охраны.

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Российский консул прокомментировал сообщения о взрывах в Нью-Йорке
Российский консул связал взрывы в Нью-Йорке с неполадками на подстанциях
02 января 2024, 19:06

Фото: iStock/dzika_mrowka

Генеральный консул РФ в Нью-Йорке Александр Захаров сообщил в беседе с РИА Новости, что сообщения о якобы взрывах на острове Рузвельт в Нью-Йорке, возможно, связаны с неполадками в электросети и на подстанциях.
По словам консула, произошедшее является техногенным инцидентом. Именно по этой причине прекратили подачу электроэнергии.

Ранее сообщалось, что серия мощных взрывов неизвестного происхождения сотрясла Нью-Йорк. Со слов очевидцев, разрывы были такой силы, что десятки домов на острове Рузвельта в проливе Ист-Ривер шатались, словно во время землетрясения.

По информации источника, взрывы напоминали подземные толчки необычайной силы. Точное количество пострадавших на данный момент уточняется.

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#нападение
#взрывы
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#землетрясения
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В Саратовской области ребенку оторвало петардой четыре пальца
02 января 2024, 17:50

Фото: istockphoto / stefanamer

В Красном Куте 12-летнему мальчику оторвало 4 пальца руки при запуске петарды.
Саратовские хирурги успешно провели операцию 12-летнему мальчику, которому петарда разорвала четыре пальца руки. Отметим, что это второй за минувшую новогоднюю ночь случай травмирования ребенка в области, передает областная детская клиническая больница в телеграме-канале.

Ранее, подобный инцидент произошел в поселке Заволжский Пугачевского района. В больницу поступил ученик девятого класса с ожогами, он их получил в результате неосторожного запуска салюта. Он у него взорвался в руке.

По данным медиков, подросток из Пугачевского района находится в реанимации областной детской больницы в тяжелом состоянии.

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#петарда
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Трое спортсменов-кикбоксёров найдены мёртвыми в Тверской области
02 января 2024, 17:34

Фото: istockphoto / Soumen Hazra

Среди погибших есть тренер региональной федерации кикбоксинга, мастер спорта международного класса и сын экс-депутата. Об этом сообщает телеграм-канал «SHOT».
Рядом с телами обнаружено несколько видов неизвестных таблеток и курительная трубка. Уточняется, что трое бойцов скончались в частном доме одного из них в деревне Глазково Калининского района.

Все трое занимались кикбоксингом. Найденные препараты отправлены на экспертизу. Специалисты также выясняют точную причину смерти. Отец погибшего хозяина дома, экс-депутат Васюковского сельского поселения Бежецкого района. Именно он нашел тела погибших и позвонил в полицию.

Идет проверка.

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Дед Мороз-педофил пытался похитить мальчика в отделении банка
02 января 2024, 17:15

Фото: istockphoto/KatarzynaBialasiewicz

Дед Мороз с несколько странными наклонностями пытался похитить восьмилетнего ребёнка из отделения банка. Он соблазнял мальчика конфетами и подарками.
В отделение финансово-кредитной организации первоклассник пришёл с бабушкой. Воспользовавшись тем, что женщина отвлеклась на беседу с менеджером, незнакомый мужчина заговорил с ребёнком, передаёт телеграм-канал Mash. Он представился Дедом Морозом, а отсутствие бороды и шубы объяснил тем, что немного устал от праздничных трудов и решил отдохнуть.

Он похвалил мальчика за хорошую учёбу и примерное поведение в течение года и предложил тут же отправиться с ним за конфетами и подарками, которые положены такому чудесному ребёнку. Потом просто схватил мальчишку за руку и потащил к выходу. К счастью, быстро среагировала сотрудница банка: она буквально вырвала маленького школьника из рук извращенца. Тот сразу же убежал. Сейчас Деда Мороза на покое разыскивает полиция, чтобы сделать его заслуженный отдых более долгим.

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В Тульской области на трассе М-4 «Дон» столкнулись более 20 машин из-за непогоды
02 января 2024, 17:10

Фото: iStock/Aleksei Andreev

Более 20 автомобилей столкнулись на трассе М-4 «Дон» в Тульской области из-за снегопада и плохой видимости. Об этом сообщили в ГИБДД.
Отмечается, что в результате аварии, по предварительным данным, никто не пострадал. ДТП произошло примерно в 13:10 мск на 270-м километре.

Обстоятельства произошедшего уточняются. На месте работают сотрудники ГИБДД.

Ранее сообщалось, что в турецком городе Малатья пассажирский автобус перевернулся и попал в ДТП, в результате чего четыре человека погибли, еще 37 получили травмы. Известно, что среди них гражданами Турции являются 29 человек, гражданство остальных пассажиров не уточняли.

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