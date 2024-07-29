ГАИ: три машины столкнулись при ДТП на Новоарбатском мосту в Москве

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Авария с участием трех автомобилистов произошла на Новоарбатском мосту в Москве. Предварительно, сообщается о трех пострадавших. Об этом говорится в Telegram-канале Госавтоинспекции столицы.
По предварительной информации, водитель BMW вылетел на встречку, где произошло столкновение с двумя легковушками.
Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГАИ, точное количество пострадавших уточняется. По данным телеканала РЕН ТВ, их четверо.
Ранее сообщалось, что в подмосковной Шатуре в ночь на понедельник, 29 июля, легковой автомобиль врезался в дерево. В результате аварии пострадали четыре человека.
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«Предварительно, в результате ДТП пострадали три человека», — сказано в публикации.
Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГАИ, точное количество пострадавших уточняется. По данным телеканала РЕН ТВ, их четверо.
Ранее сообщалось, что в подмосковной Шатуре в ночь на понедельник, 29 июля, легковой автомобиль врезался в дерево. В результате аварии пострадали четыре человека.
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Никита Кротов