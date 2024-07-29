ГАИ: три машины столкнулись при ДТП на Новоарбатском мосту в Москве

Спецназ Росгвардии поймал на западе Москвы двух мужчин, которые угрожали полиции макетом автомата Калашникова. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУ Росгвардии по Москве сообщает ТАСС. Вместе с макетом АК у дебоширов изъяли еще несколько похожих на оружие предметов, говорится в сообщении.