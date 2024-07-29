В Москве двое мужчин угрожали расстрелять полицию макетом автомата Калашникова

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Спецназ Росгвардии поймал на западе Москвы двух мужчин, которые угрожали полиции макетом автомата Калашникова. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУ Росгвардии по Москве сообщает ТАСС. Вместе с макетом АК у дебоширов изъяли еще несколько похожих на оружие предметов, говорится в сообщении.
«Сотрудники СОБР «Столица» Главного управления Росгвардии по Москве совместно с полицейскими задержали двоих мужчин, угрожавших им «автоматом» Калашникова», — указано в заявлении.По информации ведомства, полицейские приехали на вызов после сообщений о криках с угрозами из окна квартиры на улице Богданова, где на четвертом этаже наткнулись на двух подозрительных мужчин. Уточняется, что у одного из них в руках был предмет, похожий на автомат Калашникова, которым он сначала угрожал сотрудникам, а после спрятался в квартире.
«Благодаря профессиональным действиям правоохранителей, мужчины были задержаны. В ходе осмотра квартиры были изъяты предположительно макет автомата Калашникова, четыре предмета, схожих с пистолетами, а также предмет, похожий на винтовку», — пояснили в ГУ Росгвардии.По факту случившегося на Богданова возбудили уголовное дело по статье 213 УК: Хулиганство.
Ранее сообщалось, что в городском округе Щелково при силовой поддержке сотрудников ОМОН «Русич» Главного управления Росгвардии по Московской области задержали подозреваемого в организации нарколаборатории. По информации следствия, производитель жил в съемном доме, который расположен в кооперативе «Слава», где и организовал лабораторию для выращивания конопли.
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