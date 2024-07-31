Сын экс-судьи Кондрат осуждён за организацию четырёх убийств

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Московский областной суд приговорил сына экс-судьи Арбитражного суда Москвы Николая Кондрата к 20-ти годам лишения свободы за организацию четырёх убийств. Об этом адвокат осуждённого Марина Русакова рассказала в беседе с ТАСС.
Отмечается, что суд признал Кондрата виновным в попытке организации трёх убийств и одном реализованном убийстве. Решением суда он приговорён к 20 годам лишения свободы и ещё 1,5 годам ограничения свободы после освобождения.
Его 30-летний сообщник Григорий Воскресенский был приговорён к 10-ти годам тюремного заключения.
Кроме того, суд взыскал с них 26 миллионов рублей для компенсации ущерба потерпевшим.
Приговор будет подлежать обжалованию, заявила защита.
По данным обвинения, Кондрат и Воскресенский организовали убийство водителя сына судьи Кирилла Игитханяна. Ранее он был на непродолжительное время задержан сотрудниками ДПС с поддельным удостоверением работника Следственного комитета. Опасаясь раскрытия иной преступной деятельности, Кондрат решил убить водителя. Исполнителем стал его знакомый Никита Мацнев. Его дело было выведено в отдельное производство.
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Его 30-летний сообщник Григорий Воскресенский был приговорён к 10-ти годам тюремного заключения.
Кроме того, суд взыскал с них 26 миллионов рублей для компенсации ущерба потерпевшим.
Приговор будет подлежать обжалованию, заявила защита.
По данным обвинения, Кондрат и Воскресенский организовали убийство водителя сына судьи Кирилла Игитханяна. Ранее он был на непродолжительное время задержан сотрудниками ДПС с поддельным удостоверением работника Следственного комитета. Опасаясь раскрытия иной преступной деятельности, Кондрат решил убить водителя. Исполнителем стал его знакомый Никита Мацнев. Его дело было выведено в отдельное производство.
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Анастасия Чинкова