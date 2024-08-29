Сын испанского актёра получил пожизненный срок за убийство врача в Таиланде

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В Таиланде 30-летнего шеф-повара Даниэля Санчо Брончало приговорили к пожизненному заключению за убийство и расчленение пластического хирурга в Таиланде. Его отец, Родольфо Санчо Агирре, — известный актер.
Осуждённый Даниэль раньше работал шеф-поваром и вёл свой специальный гастрономический канал на платформе YouTube, сообщает The Washington Post. Как сообщили тайские следователи, он сознался в убийстве пластического хирурга Арриеты и рассказал, что запланировал и совершил его из-за того, что тот угрожал опозорить его и его семью, раскрыв их предполагаемую сексуальную связь.
Изначально убийцу приговорили к смертной казни, но после того, как он признался и начал сотрудничать со следствием, ему заменили приговор на пожизненный срок. Кроме того, суд обязал осуждённого выплатить семье убитого компенсацию в размере 4,2 миллиона батов (около 11 миллионов рублей).
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Александр Бойцов