Сын известной писательницы сбил пять человек и сбежал за границу при помощи матери

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Несовершеннолетний сын известной турецкой писательницы Эйлем Ток сбил нескольких человек и сбежал за границу с помощью матери. Из-за действий 17-летнего Тимура Джихантимура, пострадали четыре человека, а один скончался. Об этом сообщает издание Türkiye Newspaper.
Все произошло в Стамбуле 1 марта около 23:30. Находившийся за рулем юноша сбил пятерых человек, которые стояли на островке безопасности и пытались починить квадроцикл. Четверых госпитализировали, одному из пострадавших не удалось сохранить жизнь.
По данным издания, Ток тайно вывезла сына с места ДТП на автомобиле, которым управляла сотрудница компании ее супруга Айше Серен Сатаоглу. 4 марта женщина дала показания сотрудникам полиции, а через неделю, 11 марта, была арестована.
Писательница с сыном уехали в Египет, а оттуда — в США. Мужу Ток запретили выезжать из страны. Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч подготовил запрос об экстрадиции Джихантимура.
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По данным издания, Ток тайно вывезла сына с места ДТП на автомобиле, которым управляла сотрудница компании ее супруга Айше Серен Сатаоглу. 4 марта женщина дала показания сотрудникам полиции, а через неделю, 11 марта, была арестована.
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Алина Юрчак