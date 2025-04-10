Суд арестовал имущество членов Таганской ОПГ на сумму в 200 млн рублей

Фото: iStock/Zolnierek
Суд наложил арест на имущество предполагаемых участников Таганской ОПГ на общую сумму порядка 200 миллионов рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«Еще до начала рассмотрения дела по существу был наложен обеспечительный арест на имущество Жирноклеева, других членов объединения, а также третьих лиц, так как есть основания полагать, что указанными третьим лицам это имущество принадлежит лишь номинально, а фактическим им распоряжаются подсудимые. Общая сумма арестованного имущества составляет около 200 млн рублей», — рассказали правоохранители агентству.
Перед судом предстали Игорь Жирноклеев, Олег Русанов, Борис Третьяк, Дмитрий Юхневич, Игорь Балашов, Герман Гришин, Геннадий Лукьянов, Сергей Щербаков, Сергей Щукарев и Марат Янбухтин. К тому же был 11 фигурант Григорий Рабинович по кличке Гриша Таганский, который скончался в СИЗО в июне прошлого года из-за проблем с сердцем.
Члены Таганской ОПГ обвиняются в том, что состояли вооруженной банде, а также в убийстве свыше двух лиц, похищении, краже, грабеже, вымогательстве и иных преступлениях. Группировка устраивала встречи в московском бизнес-центре «Башня-2000». Известно, что злоумышленники незаконно приобрели оружие для совершения преступлений. В их числе гранатометы, гранаты, автоматы и пистолеты. Деятельность Таганской ОПГ была пресечена в 2019 году.
Читайте также:
В Южно-Сахалинске подростки осквернили мемориал с Вечным огнем
В Уфе задержали руководителя УФСИН Башкирии Владислава Дзюбу
112: сын главы управления ПФР Ставрополья задержан с кокаином в Москве
Иван Мусатов