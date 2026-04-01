В Москве огнеборцы спасли шестерых человек при пожаре в жилом доме
При пожаре в жилом доме на севере Москвы огнеборцы спасли шестерых человек, один из них пострадал. Об этом сообщили в канале столичного МЧС на платформе MAX.
Согласно публикации, возгорание личных вещей и мебели произошло в квартире на третьем этаже в Новомихалковском проезде. К настоящему моменту пламя оперативно ликвидировали.
Специалисты вывели из горящего здания шесть человек: одного жильца спустили с шестого этажа с помощью специальных устройств, ещё пятерых спасли с пятого этажа. Степень травм пострадавшего россиянина в материале не приводится. Предварительно, его жизни ничто не угрожает.
Ранее «Радио 1» передавало, что по факту гибели женщины во время косметологической процедуры в Москве возбудили уголовное дело. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования.
