Сектанты, браконьеры или спланированный побег? Что на самом деле случилось с семьей Усольцевых и кто получит их наследство
Вот уже два месяца поиски семьи Усольцевых, пропавшей в тайге под Красноярском, не приносят результатов. 64-летний предприниматель Сергей, его 48-летняя жена-психолог Ирина и их пятилетняя дочь Арина отправились в поход к скале Буратинка и бесследно исчезли. Подробности загадочного происшествия — в материале «Радио 1».
Трагедия в тайге: что произошло под КрасноярскомВ конце сентября 2025 года в Красноярском крае произошло происшествие, которое вот уже полтора месяца будоражит общественность и остается одной из главных загадок. 28 сентября супруги Сергей и Ирина Усольцевы, их пятилетняя дочь Арина вместе с собакой породы корги отправились в однодневный пеший поход к живописной скале Буратинка в Кутурчинском Белогорье.
Это популярное у туристов место, однако с тех пор, как Усольцевы вышли на маршрут, их больше никто не видел. Тревогу забили лишь 1 октября, когда Ирина не вышла на работу после выходных. Несмотря на масштабную поисковую операцию с участием более 1500 волонтеров, спасателей и силовиков, которые обследовали тысячи километров тайги с земли и с воздуха, не было найдено ни одной зацепки: ни обрывка одежды, ни личной вещи, что сбивает с толку даже опытных поисковиков.
Основные версии случившегосяЗа время поисков сформировалось более десятка версий произошедшего, которые можно разделить на три ключевые группы. Приоритетной версией следствия остается ЧП в условиях суровой природы. Правоохранители учитывают тот факт, что в день исчезновения Усольцевых температура упала с +20°C почти до 0°C. Семья, одетая в легкую одежду, могла быстро погибнуть от переохлаждения.
Кроме того, местность предполагаемого маршрута представляет собой курумник – хаотичное нагромождение камней с глубокими, до 10 метров, расщелинами, часто прикрытыми снегом. Провалиться в такую ловушку, особенно с ребенком и собакой, могла вся семья. Опытный путешественник Алексей Тайганавт допускает, что семья могла свернуть с тропы, испугавшись медведя, или стать жертвой удара молнии.
Вторым направлением версий является предположение об осознанном исчезновении или побеге семьи. Эта версия активно обсуждается в СМИ и обществе. Дело в том, что в автомобиле Усольцевых был обнаружен тайник с суммой – от 300 тысяч рублей. Эксперты считают, что это могла быть «расходная дежурная пачка» для дальнейшей поездки, что говорит о планах быстро вернуться.
Высказывались также предположения, что Сергей Усольцев, учредитель Международного центра развития, мог обладать информацией, которая заставила бы его скрыться. Кроме того, финансовое состояние бизнеса Сергея Усольцева могло стать мотивом для инсценировки исчезновения. Его предприятие «Поливест-Железногорск» имело налоговые долги в 470 тыс. рублей, проиграло арбитражные дела на 860 тыс. рублей и должно было вернуть миллионные кредиты к 14 ноября 2025 года. При нулевой выручке компании эти обязательства были непосильными.
В пользу версии говорят международные связи Усольцева (в 1990-х он работал с зарубежными грантами) и наличие сына в США. Рядом с местом исчезновения проходит малолюдная дорога к монгольской границе. Однако следствие отрицает эту версию, указывая на оставленные дома паспорта и обычные траты семьи перед исчезновением.
Поскольку тела не найдены, следствие не исключает и криминал. Среди версий — нападение браконьеров, сектантов (в 100 км от места событий ранее действовала община виссарионовцев) или даже случайная встреча с беглым преступником. Однако эксперты сомневаются в них, так как нет зацепок, указывающих на это.
Наследство УсольцевыхПосле исчезновения семьи Усольцевых осталось их имущество, включая автомобиль, денежные средства и недвижимость. Согласно российскому законодательству, прямыми наследниками первой очереди являются дети Сергея и Ирины. К ним относятся старший сын Ирины от первого брака Данил Баталов (23 года), совершеннолетняя дочь Сергея от предыдущего брака, которой уже переданы на хранение деньги из автомобиля, и старший сын Усольцева проживающий в США.
Права наследования у родителей супругов (бабушек и дедушек) возникают только при отсутствии наследников первой очереди. Для официального признания пропавших умершими и открытия наследства должно пройти несколько лет, а до этого момента их имущество будет находиться под управлением официального управляющего.
Подозрительное поведение сынаСтарший сын Ирины Усольцевой, 23-летний Данил Баталов, с самого начала привлек к себе внимание своим нестандартным поведением на фоне трагедии. Во время записи телепрограммы о поисках семьи молодой человек вел себя подчеркнуто хладнокровно, что многие зрители сочли неадекватным для человека, потерявшего мать, отчима и сестру.
Сразу после съемок Данил записал веселое видео на фоне «Москва-Сити», а затем отправился праздновать Хэллоуин в клубе. На своей странице в соцсетях он оставил запись: «Было пропито 13 тысяч рублей за 14 часов безумия», сопровожденную соответствующими фото и видео. Позже он удалил этот пост, но скриншоты успели разойтись по сети, вызвав шквал возмущения среди пользователей.
Врач-психиатр Василий Шуров охарактеризовал подобные посты как «демонстративно фриковатые», не исключая, что это может быть одной из форм реакции на тяжелейшую травму. В свою очередь, криминалист Михаил Игнатов предположил, что спокойствие Данила может быть связано с тем, что он знает реальную судьбу Усольцевых. По версии эксперта, все близкие родственники могут быть в курсе, что произошло на самом деле. Если выяснится, что он давал следствию ложные показания, ему может грозить уголовная ответственность по статье 316 УК РФ (Укрывательство преступлений).