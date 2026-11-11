Сын расчленил родителей и закинул их тела в морозилку
В Ростове-на-Дону в районе Северный произошло жуткое убийство: мужчина расправился со своими родителями, расчленил их тела и спрятал останки в морозильной камере. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным источника, о пропаже семейной пары ранее сообщили родственники — супругов искали на протяжении недели. Сегодня в правоохранительные органы позвонил их сын и признался, что убил отца и мать.
После звонка полицейские обнаружили останки в квартире на улице Орбитальной. Сам подозреваемый скрылся с места преступления, его местонахождение до сих пор неизвестно.
Соседи характеризуют мужчину как доброжелательного человека. Он работал водителем и часто оставлял чаевые в местной парикмахерской.
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