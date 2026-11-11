Сын расчленил родителей и закинул их тела в морозилку

11 ноября 2026, 14:15

Mash: в Ростове-на-Дону сын расчленил родителей

Фото: istockphoto/blinow61

В Ростове-на-Дону в районе Северный произошло жуткое убийство: мужчина расправился со своими родителями, расчленил их тела и спрятал останки в морозильной камере. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.