Наркозависимый сын избил родителей палкой и погнался за ними с ножом
В Нижнем Новгороде 30-летний Иван Чесалин устроил настоящий кошмар для своих родителей. Об этом пишет Telegram-канал Ni Mash.
Мужчина страдает наркотической зависимостью и регулярно ссорится с семьёй. Во время очередного конфликта он схватил палку и набросился на отца. Злоумышленник продолжал бить родителя даже после того, как тот опустился на колени. Мать пряталась в соседней комнате, но нападавший пошёл за ней.
Родители выбежали на улицу, однако разъярённый сын схватил нож и бросился следом. Соседи вызвали полицию, стражи порядка задержали Ивана на месте. В участке он протрезвел и выразил раскаяние. Суд приговорил обвиняемого к полутора годам условного лишения свободы с назначением исправительных работ.
